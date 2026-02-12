Venezuela
US-Energieminister Wright in Caracas: Öl- und Gasförderung soll drastisch gesteigert werden

Die USA wollen die Öl- und Gasförderung in Venezuela steigern.

    Der US-amerikanische Energieminister Wright steht neben Venezuelas Präsidentin Rodriguez hinter Mikrofonen, beide lachen.
    Der US-amerikanische Energieminister Wright ist zu Besuch in Venezuela. (AP / Ariana Cubillos)
    Energieminister Wright sagte bei einem Besuch in der Hauptstadt Caracas, ein stabiles und demokratisches Venezuela, das ⁠ein verlässlicher Energielieferant sei, liege ‌im strategischen Interesse der Vereinigten Staaten. Man sei hier, um Venezuela zu helfen, seine Öl- und Gasproduktion drastisch zu erhöhen.
    Wrights Besuch ist der erste eines Kabinettsmitglieds aus Washington seit fast 30 Jahren. Interimspräsidentin Rodriguez sprach von einer neuen Ära der Beziehungen. Die Sanktionen seien eine gescheiterte ​Politik, die nur dem venezolanischen Volk geschadet und Russland ‌sowie China genutzt habe.
    Venezuela verfügt über die größten nachgewiesenen Ölreserven der Welt. Jahrelanges Missmanagement und die US-Sanktionen haben die Förderung jedoch einbrechen lassen.
    Diese Nachricht wurde am 12.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.