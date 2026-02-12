Energieminister Wright sagte bei einem Besuch in der Hauptstadt Caracas, ein stabiles und demokratisches Venezuela, das ein verlässlicher Energielieferant sei, liege im strategischen Interesse der Vereinigten Staaten. Man sei hier, um Venezuela zu helfen, seine Öl- und Gasproduktion drastisch zu erhöhen.
Wrights Besuch ist der erste eines Kabinettsmitglieds aus Washington seit fast 30 Jahren. Interimspräsidentin Rodriguez sprach von einer neuen Ära der Beziehungen. Die Sanktionen seien eine gescheiterte Politik, die nur dem venezolanischen Volk geschadet und Russland sowie China genutzt habe.
Venezuela verfügt über die größten nachgewiesenen Ölreserven der Welt. Jahrelanges Missmanagement und die US-Sanktionen haben die Förderung jedoch einbrechen lassen.
