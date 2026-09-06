Landtagswahl Sachsen-Anhalt

Die Politologin Sudha David-Wilp (GMF / German Marshall Fund of the United States)

Deutschland sei aus historischer Verantwortung heraus eine Säule der Stabilität auf der internationalen Bühne gewesen, sagte die Vizepräsidentin des German Marshall Funds der spanischen Zeitung El País. Der Aufstieg der AfD in Sachsen-Anhalt zeige, dass sich der politische Spielraum in Deutschland verenge.

Die Wissenschaftlerin verwies darauf, dass sich die AfD anders entwickele als andere europäische Rechtsaußenparteien. Während sie sich in EU-Ländern wie Frankreich oder Italien gemäßigt hätten, befinde sich die extreme Rechte in Deutschland in einer Phase der Radikalisierung.

Ähnlich äußerte sich der Jenaer Politologe Axel Salheiser. In Italien oder Frankreich schlössen Parteien ihre radikalsten Flügel aus und akzeptierten die Grundregeln der Demokratie , sagte er laut der spanischen Zeitung. Die AfD indes wolle das nicht.

Für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt sind rund 800 Journalisten akkreditiert. Viele davon sind für Medien in zahlreichen Staaten weltweit tätig

Diese Nachricht wurde am 06.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.