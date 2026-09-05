Gespräche über ein Friedensabkommen

Witkoff (2.v.l.) und Kushner (3.v.l.) waren schon im Januar zu Ukraine-Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Putin in Moskau (dpa-news/Alexander Kazakov)

Laut Staatsmedien sagte Putin, es gehe um schwierige Fragen. US-Präsident Trump hatte gestern angekündigt, die US-Gesandten würden einen neuen Vorschlag für eine Beendigung des Krieges vorlegen. Details sind nicht bekannt.

Morgen wollen Witkoff und Kushner dann nach Kiew weiterreisen. Putin ließ erklären, Russland werde für drei Tage auf Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt verzichten. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte bereits gestern seine Bereitschaft zu einer dreitägigen Waffenruhe erklärt.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.