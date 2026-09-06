Ukraine-Krieg
US-Gesandte werden nach Gesprächen im Kreml in Kiew erwartet

Die US-Unterhändler Witkoff und Kushner werden heute zu einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Präsident Selenskyj in Kiew erwartet. Russland hat angekündigt, die Luftangriffe auf die ukrainische Hauptstadt für drei Tage einzustellen. Gestern hatten die US-Gesandten in Moskau mit dem russischen Präsidenten Putin gesprochen.

    Das von der staatlichen russischen Agentur Sputnik via AP veröffentlichte Foto zeigt den russischen Präsidenten Wladimir Putin (r), der die US-Gesandten Steve Witkoff (zweiter von links) und Jared Kushner (ganz links) begrüßt.
    Der russische Präsident Putin hat die US-Unterhändler Witkoff und Kushner in Moskau zu neuen Gesprächen zum Ukraine-Krieg empfangen. (Uncredited / Pool Sputnik Kremlin / / Uncredited)
    Einzelheiten der rund dreistündigen Unterredung im Kreml sind bisher nicht bekannt. Nach Angaben des ​Weißen Hauses wurden konkrete Pläne für die nächsten Schritte in den Gesprächen über ein mögliches Ende des ‌Ukraine-Kriegs besprochen. ‌Diese sollten in den ​kommenden Wochen bekanntgegeben werden. Der außenpolitische Berater Putins, Uschakow, nannte die Gespräche offen und konstruktiv. Putin hatte zu Beginn des Treffens erklärt, Kontakte zwischen Moskau und Washington seien stets vorteilhaft. Die Situation sei aber nicht einfach.
    Diese Nachricht wurde am 06.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.