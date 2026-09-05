Gespräche über ein Friedensabkommen

Der russische Präsident Putin hat die US-Unterhändler Witkoff und Kushner in Moskau zu neuen Gesprächen zum Ukraine-Krieg empfangen. (Uncredited / Pool Sputnik Kremlin / / Uncredited)

Zugleich lobte er die Zusammenarbeit und erklärte, Witkoff und Kushner hätten inzwischen das Vertrauen der russischen Seite. US-Präsident Trump hatte gestern angekündigt, die US-Gesandten würden neue Vorschläge für eine Beendigung des Krieges vorlegen. Details dazu sind nicht bekannt.

Morgen wollen Witkoff und Kushner dann nach Kiew weiterreisen. Putin ließ mitteilen, dass Russland deswegen für drei Tage auf Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt verzichten werde. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte bereits gestern seine Bereitschaft zu einer dreitägigen Waffenruhe erklärt. Diese sei in Kraft getreten, sagte Selenskyj. Er hoffe, dass sich auch Putin an seine Ankündigung einer Waffenruhe halte.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.