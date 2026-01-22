Früheres Treffen im Dezember: Wladimir Putin (3. v. rechts), Steve Witkoff (2.v.l.)und Jared Kushner (3.v.l.) im Kreml. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Kristina Kormilitsyna)

Dem Gespräch war ein Treffen zwischen dem ukrainischen Staatschef Selenskyj und US-Präsident Trump beim Weltwirtschaftsgipfel im schweizerischen Davos vorausgegangen. Anschließend gab Selenskyj bekannt, dass er mit Trump eine Einigung über die von ihm geforderten Sicherheitsgarantien für sein Land erzielt habe. Das entsprechende Dokument müssen nun von beiden Seiten unterzeichnet und den nationalen Parlamente vorgelegt werden, sagte Selenskyj. Details der Vereinbarung nannte er nicht.

Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten werden zudem erstmals seit dem russischen Überfall auf sein Land Vertreter der Ukraine, der USA und Russlands offiziell über ein Ende des Krieges beraten. Die Gespräche auf Expertenebene sollen demnach morgen und am Samstag in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfinden. Vertreter seines Landes seien bereits auf dem Weg dorthin, sagte Selenskyj.

