Die Widener-Bibiothek der Harvard-Universität. (Xinhua / dpa)

Deutschland ist mit vier Hochschulen unter den besten 100 Universitäten der Welt vertreten: Das Ranking führt die Technische Universität München (TUM), die Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) ebenfalls in der bayerischen Landeshauptstadt, die Universität Heidelberg und die Universität Bonn auf. Frankreich, die Schweiz und Japan erreichten ebenfalls jeweils vier Platzierungen in den Top 100.

Vorwurf: Lehre nicht ausreichend berücksichtigt

Die Rangliste wird seit 2003 vom unabhängigen chinesischen Beratungsbüro "Schanghai Ranking Consultancy" erstellt. Berücksichtigt werden sechs Kriterien, darunter die Zahl der Nobelpreisträger und Fields-Medaillenträger unter den Absolventen und Professoren, die Zahl der meistzitierten Forscherinnen und Forscher in ihrem Fachgebiet sowie die Zahl der Veröffentlichungen in den Fachzeitschriften "Science" und "Nature".

Kritiker bemängeln, dass die Rangliste vor allem die Forschungsleistung von Universitäten bewertet und die Qualität der Lehre nur unzureichend berücksichtigt.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.