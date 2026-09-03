Grammy-Preisträgerin

Die amerikanische Jazzsängerin Cassandra Wilson starb mit 70 Jahren. Hier ein Foto aus dem Jahr 2017. (picture alliance / AP Photo / Evan Agostini / Evan Agostini)

Dies gab ihre Familie in Jackson im US-Bundesstaat Mississippi bekannt. Wilson war als Sängerin, Komponistin und Produzentin weltweit bekannt. Sie arbeitete häufig mit anderen Jazzgrößen wie etwa den Saxophonisten Steve Coleman und Greg Osby zusammen, aber auch mit Künstlern anderer Musikgenres, so mit der Hip-Hop-Band "The Roots".

Im Jahr 1997 erhielt sie für ihr Album "New Moon Daughter" einen Grammy und zwölf Jahre später einen zweiten für die Platte "Loverly".

Diese Nachricht wurde am 03.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.