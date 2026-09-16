Künstliche Intelligenz

Präsident Donald Trump und Todd Blanche (Archivbild) (Manuel Ceneta/AP/dpa)

Auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus sagte er, plötzlich sprächen zahlreiche demokratische Senatoren über die Risiken von KI und die Notwendigkeit einer Regulierung. Der Zeitpunkt sei ein Beleg dafür, dass dies nichts anderes als ein Versuch sei, die Kongresswahlen zu beeinflussen, meinte Blanche. Präsident Trump hatte erklärt, hinter den Forderungen nach Regulierung von KI stünden negative Kräfte.

Warnungen kamen zuletzt allerdings auch von führenden Unternehmen der Branche, nachdem KI-Systeme aus angeblich sicheren Umgebungen in das allgemeine Internet ausgebrochen waren, um an Daten von anderen Unternehmen zu gelangen.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.