Künstliche Intelligenz
US-Justizminister Blanche sieht politische Motive hinter Warnungen vor KI-Risiken

US-Justizminister Blanche hat die Behauptung aufgestellt, die jüngsten Warnungen vor den Gefahren von Künstlicher Intelligenz könnten gezielt veröffentlicht worden sein, um den Republikanern bei den bevorstehenden Kongresswahlen zu schaden.

    Präsident Donald Trump und im Bildvordergrund Todd Blanche
    Präsident Donald Trump und Todd Blanche (Archivbild) (Manuel Ceneta/AP/dpa)
    Auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus sagte er, plötzlich sprächen zahlreiche demokratische Senatoren über die Risiken von KI und die Notwendigkeit einer Regulierung. Der Zeitpunkt sei ein Beleg dafür, dass dies nichts anderes als ein Versuch sei, die Kongresswahlen zu beeinflussen, meinte Blanche. Präsident Trump hatte erklärt, hinter den Forderungen nach Regulierung von KI stünden negative Kräfte.
    Warnungen kamen zuletzt allerdings auch von führenden Unternehmen der Branche, nachdem KI-Systeme aus angeblich sicheren Umgebungen in das allgemeine Internet ausgebrochen waren, um an Daten von anderen Unternehmen zu gelangen.
    Diese Nachricht wurde am 16.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.