Epstein-Akten

Ihr Ministerium habe mehr als drei Millionen Seiten der Dokumente freigegeben und das Beste getan, um die Opfer zu schützen, sagte die Politikerin bei einer Anhörung im Kongress in Washington. Dieser hatte die Regierung von US-Präsident Trump gesetzlich verpflichtet, die meisten Unterlagen und Ermittlungsakten zum Skandal um Epstein offenzulegen. Das Justizministerium kam dem jedoch erst mit Verspätung nach; zudem wurden zahlreiche Stellen in den Akten geschwärzt. Der führende Demokrat im Justizausschuss des Repräsentantenhauses, Raskin, warf Bondi eine massive Vertuschungsaktion vor.

Unterdessen hat die Gates-Stiftung weitergehende Verbindungen zu Epstein verneint. Der Name von Microsoft-Gründer Gates war in den E-Mails Epsteins erwähnt worden. Gates selbst hatte mit Blick auf die Kontakte von einem Fehler gesprochen.

