Medienfusion

Paramount will Warner Bros. Discovery übernehmen. (picture alliance/NurPhoto/Jakub Porzycki)

Wie Vertreter des Justizministeriums mitteilten, hat die Kartellabteilung keine Wettbewerbsbedenken zu dem 111-Milliarden-Dollar-Deal. Damit fällt eine zentrale Hürde der Fusion, die rechtliche Prüfung ist aber noch nicht abgeschlossen. Zehn US-Bundesstaaten, angeführt von Kalifornien, prüfen die Übernahme noch und wollen laut einem Bericht der Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg noch in diesem Monat Klage einreichen. Ursprünglich wollte Netflix das Studio- und Streaming-Geschäft von Warner kaufen. Paramount stach den Streaming-Marktführer jedoch mit einem höheren Angebot für das gesamte Unternehmen samt der Fernsehsender aus – darunter auch CNN. Kritiker befürchten, dass der Nachrichtenkanal unter dem Dach von Paramount die redaktionelle Unabhängigkeit verlieren könnte.

Paramount wird von dem Filmproduzenten David Ellison geführt. Sein Vater ist der Oracle-Mitgründer Larry Ellison, der in gutem Kontakt zu US-Präsident Trump steht.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.