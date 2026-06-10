Erfolg für Trump

Das Kapitol in Washington ist Sitz von Senat und Repräsentantenhaus. (picture alliance / Sipa USA / Sipa USA)

Der Gesetzentwurf passierte nach dem Senat mit einer knappen Mehrheit auch das Repräsentantenhaus. Er sieht fast 70 Milliarden US-Dollar unter anderem für die Finanzierung der Einwanderungs-, Grenzschutz- und Zollbehörden bis ins Jahr 2029 vor. Damit konnten sich die oppositionellen Demokraten nicht mit Forderungen durchsetzen, weitere Haushaltsmittel an strengere Auflagen für die Arbeit der Behördenmitarbeiter zu knüpfen. Hintergrund sind insbesondere die tödlichen Schüsse von Bundesbeamten bei Einsätzen im Bundesstaat Minnesota.

Die Trump-Regierung will nach eigenen Angaben jährlich bis zu eine Million eingewanderte Menschen aus den USA abschieben.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.