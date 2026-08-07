Vorsichtsmaßnahme

Rund 470 Boeing-Flugzeuge vom Typ 737 MAX dürfen in den USA erst nach einer Überprüfung wieder starten (Archivbild). (Getty Images via AFP / STEPHEN BRASHEAR)

Betroffen sind mehrere Modelle des Typs 737 Max. Geprüft werden sollen mögliche Risse im Bereich der vorderen Tür, wie die Behörde mitteilte. Ein Boeing-Sprecher sagte dem "Wall Street Journal", das Problem sei bei dem Vorgängermodell 737 Next Generation aufgetreten. Bei der Max-Flotte seien derartige Schäden bislang zwar nicht festgestellt worden. Da Konstruktion und Fertigungsverfahren in dem betroffenen Bereich jedoch ähnlich seien, würden die Kontrollen nun vorsorglich auf die neueren Flugzeuge ausgeweitet.

Boeing hatte in den vergangenen Jahren mit verschiedenen Qualitätsproblemen zu kämpfen, zuletzt jedoch nach eigenen Angaben Fortschritte im Bereich der Fertigung erzielt.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.