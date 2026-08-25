In geheimer Mission

CIA-Chef John Ratcliffe (Archivbild) (John McDonnell/AP/dpa)

Wie der US-Sender CBS News und die Plattform Axios berichten, will Ratcliffe dort Gespräche führen. Details zu dem Besuch sind bisher nicht bekannt. Weder die CIA noch die russischen Behörden bestätigten den Aufenthalt des CIA-Chefs in Moskau. Aus Daten des Flugbeobachtungsportals "Flightradar 24" war zuvor hervorgegangen, dass ein US-Militärflugzeug von Lettland in Richtung des Moskauer Flughafens Wnukowo flog.

Nach Angaben von CBS News ist es Ratcliffes erste bekannt gewordene Moskau-Reise. Er hatte die Leitung des US-Auslandsgeheimdienstes im Januar des vergangenen Jahres angetreten.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.