Verbannung von Journalisten

Die amerikanische Regierung sei bereits über diesen Schritt informiert, hieß es in einer gemeinsamen Stellungnahme. Ohne Vorankündigung oder Verfahren seien die Akkreditierungen eigener Reporter widerrufen worden, weil es Einwände gegen deren jeweilige Berichterstattung gegeben habe. Wenn ein solches Vorgehen unwidersprochen bleibe, gefährde das die Pressefreiheit und das Recht der Öffentlichkeit auf unabhängigen Journalismus ohne staatliche Einmischung.
Diese Nachricht wurde am 21.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.