Verbannung von Journalisten
US-Medien wollen gegen Ausschluss aus Weißem Haus klagen

Die drei US-Medien CNN, MS NOW und Politico haben eine Klage gegen den Ausschluss ihrer Journalisten aus dem Weißen Haus angekündigt.

    Auf dem Nordrasen des Weißen Hauses in Washington sind überdachte Zelte, in denen Fernsehsender ihre Berichte erstellen.
    US-Medien wollen gegen Ausschluss aus Weißem Haus klagen. (Alex Brandon / AP / dpa)
    Die amerikanische Regierung sei bereits über diesen Schritt informiert, hieß es in einer gemeinsamen Stellungnahme. Ohne Vorankündigung oder Verfahren seien die Akkreditierungen eigener Reporter widerrufen worden, weil es Einwände gegen deren jeweilige Berichterstattung gegeben habe. Wenn ein solches Vorgehen unwidersprochen bleibe, gefährde das die Pressefreiheit und das Recht der Öffentlichkeit auf unabhängigen Journalismus ohne staatliche Einmischung.
    Diese Nachricht wurde am 21.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.