US-Angriff auf iranischen Öltanker im Golf von Oman (AFP / HANDOUT)

Das teilte das zuständige Regionalkommando Centcom in der Nacht auf der Online-Plattform X mit. Der Tanker sei zum Zeitpunkt der Attacke jedoch nicht mit Öl beladen gewesen, hieß es. Das US-Militär hatte bereits zuvor mitgeteilt, insgesamt drei iranische Öltanker angegriffen zu haben. Dies wurde als Reaktion auf einen iranischen Angriff dargestellt. Die Revolutionsgarden hätten mit ballistischen Raketen auf zwei amerikanische Kriegsschiffe gefeuert, die in den Gewässern patrouillierten. Diese hätten jedoch ausweichen können. In iranischen Medienberichten hieß es dagegen, die US-Schiffe seien dadurch zur Flucht gezwungen worden.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.