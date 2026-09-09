Iran-Krieg

US-Kampfjet auf einem amerikanischen Flugzeugträger. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Us Navy / U.S. Navy)

Das US-Regionalkommando Centcom erklärte auf X, im Golf von Oman und nahe der iranischen Insel Charg seien insgesamt fünf Tanker attackiert und zerstört worden. Die Besatzungen seien zuvor aufgefordert worden, die Schiffe zu verlassen. Weiter hieß es, die Angriffe seien eine Reaktion auf versuchte iranische Raketenattacken auf ein US-Kriegsschiff in den vergangenen zwei Tagen. Außerdem seien die Tanker Teil eines milliardenschweren Schattennetzwerks, durch das sich die iranischen Revolutionsgarden finanzierten. Erst am Samstag hatte das US-Militär drei iranische Öltanker attackiert.

Die Revolutionsgarden teilten ihrerseits mit, als Reaktion auf die neuen US-Angriffe zwei amerikanische Zerstörer und eine US-Militärbasis in Jordanien mit Raketen attackiert zu haben. Hierfür gibt es noch keine Bestätigung durch das amerikanische Militär.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.