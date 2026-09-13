Konflikt um Straße von Hormus

In der Straße von Hormus ist nach britischen Angaben erneut ein Schiff von einem Geschoss getroffen worden. (picture alliance / Zumapess / Nasa Earth)

Das Regionalkommando Centcom teilte auf X mit, kein einziges Schiff habe die Blockade ohne Genehmigung der USA passiert. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Die Vereinigten Staaten und Israel hatten den Iran Ende Februar angegriffen. Das iranische Regime blockiert seither die für den globalen Öl- und Gastransport wichtige Straße von Hormus. Als Reaktion verhängten die USA die Seeblockade gegen den Iran.

Zuletzt hatten beide Seiten ihre Angriffe wieder verstärkt. Die USA beschossen iranische Tanker. Der Iran griff US-Ziele in der Golfregion an. Gestern Abend wurde in der Straße von Hormus erneut ein Schiff von einem Geschoss getroffen. Das teilte die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt mit, ohne Details zu nennen.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.