Trump-Post

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Von Seiten der venezolanischen Regierung liegt bislang keine Bestätigung vor. Trump schrieb auf Truth Social, man habe bei der Aktion eng mit Venezuela zusammengearbeitet. Demnach wurde der als Niño Guerrero bekannte Kartellchef Guerrero Flores bei einem gezielten Angriff getötet.

Tren de Aragua wurde von den Vereinigten Staaten als terroristische Organisation eingestuft. Die Trump-Regierung hat Guerrero und andere Anführer der Organisation wiederholt mit Sanktionen belegt, wegen angeblicher Beteiligung an kriminellen Aktivitäten wie illegalem Drogenschmuggel, Menschenhandel und Geldwäsche. Das US-Außenministerium hatte eine Belohnung von bis zu fünf Millionen Dollar für Hinweise ausgesetzt, die zur Festnahme von Guerrero führen.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.