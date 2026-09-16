Geldpolitik

Die US-Notenbank Fed hat unter ihrem Chef Kevin Warsh erstmals seit längerer Zeit wieder den Leitzins angehoben. (AP / Jose Luis Magana)

Dieser hatte die unabhängigen Währungshüter immer wieder unter Druck gesetzt, die Zinsen entgegen der Meinung von Experten zu ‌senken. ‌Trump hatte Warsh erst im Mai ins Amt gebracht.

Die Unabhängigkeit der US-Notenbank von der Politik ist eines der Grundprinzipien ihrer Arbeit. Trump hat diese seit seinem erneuten Amtsantritt im Januar 2025 aber immer wieder in Frage gestellt.

Mit ihren Zinsentscheidungen versucht die Notenbank, einen Kompromiss zwischen stabilen Preisen und möglichst vielen Vollbeschäftigten zu finden. Ist der Leitzins zu hoch, bremst das die Wirtschaft etwa wegen zu hoher Kreditkosten aus. Ein niedrigerer Zins stimuliert zwar Wachstum und den Arbeitsmarkt, kann aber die Inflation anheizen.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.