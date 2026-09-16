Geldpolitik

Angesichts der anhaltend hohen Inflation in den Vereinigten Staaten fordern einige Ökonomen eine Erhöhung des Leitzinses. Allerdings ist US-Präsident Trump ein vehementer Gegner höherer Zinsen. Er hatte in der Vergangenheit mehrfach Zinssenkungen gefordert.
Seit Mai leitet der von Trump nominierte frühere Investmentbanker Warsh die Fed. In den vergangenen fünf Sitzungen hatte der Zentralbankrat die Zinsspanne bei 3,5 bis 3,75 Prozent konstant gehalten.
Diese Nachricht wurde am 16.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.