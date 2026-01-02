Proteste im Iran wegen Wirtschaftslage und Absturz der Währung (Archivbild) (AFP / HANDOUT)

Wenn auf friedliche Demonstranten geschossen werde, würden die USA zu ihrer Rettung kommen, schrieb Trump auf seinem Internetdienst Truth Social. Man sei bereit einzugreifen. Trump nannte keine Details dazu. Aus Teheran kam umgehend Kritik. Der frühere Parlamentspräsident Laridschani warf den USA und Israel vor, die Proteste gezielt anzutreiben. Laridschani schrieb auf der Plattform X, eine amerikanische Einmischung würde Chaos in der gesamten Region auslösen und US-Interessen schaden.

Bei den seit Tagen andauernden Protesten im Iran hat es offenbar mehrere Todesopfer gegeben. Unterschiedlichen Angaben zufolge wurden mindestens sechs Menschen getötet. Iranische Behörden meldeten Angriffe auf Polizeiwachen und Regierungsgebäude in verschiedenen Landesteilen. Den Sicherheitskräften wird hingegen vorgeworfen, gezielt Demonstranten anzugreifen. Im Iran gibt es seit Tagen Proteste gegen die hohen Lebenshaltungskosten und die schlechte Wirtschaftslage.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.