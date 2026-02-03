Streit mit Harvard

Die US-Regierung hatte der Universität Harvard eine linksliberale Ausrichtung sowie antisemitisches Verhalten vorgeworfen. (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Kenneth Martin)

Darüber hinaus wolle man mit der Universität nichts mehr zu tun haben, erklärte Trump auf seiner Online-Plattform. Wie er auf diese Summe kommt und wofür Schadenersatz geleistet werden solle, teilte er nicht mit.

Die Regierung hatte sich mit Harvard monatelang gestritten. Sie warf der Uni unter anderem antisemitisches Verhalten vor und entzog ihr staatliche Fördermittel. Ein Gericht ordnete jedoch die Freigabe der Mittel an.

