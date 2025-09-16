Das Verlagsgebäude der New York Times (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Beata Zawrzel)

Die Zeitung sei zu einem regelrechten Sprachrohr der - so wörtlich - radikalen linken Demokratischen Partei geworden, schrieb Trump zur Begründung auf seiner Plattform Truth Social. Das Blatt habe sich jahrelang daran beteiligt, Lügen über ihn und seine Familie, über republikanische Bewegungen und die USA als Ganzes zu verbreiten. Trump hatte in der vergangenen Woche gedroht, die "New York Times" wegen ihrer Berichterstattung über seine mutmaßlichen Verbindungen zum Sexualverbrecher Epstein zu verklagen.

Von der Zeitung gibt es bislang noch keine Stellungnahme. Trump hatte in der Vergangenheit bereits Klagen gegen unterschiedliche Medien angestrengt, unter anderem gegen die Sender CBS und ABC. In beiden Fällen einigten sich die Seiten auf einen Vergleich in Millionenhöhe. Kritiker sehen in den Klagen einen Angriff auf die Pressefreiheit.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.