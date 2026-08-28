Us-Präsident Trump unterzeichnet ein Dekret zur Gründung einer US-Weltraum-Akademie. (picture alliance / AP Photo / Mark Schiefelbein / Mark Schiefelbein)

Präsident Trump unterzeichnete ein entsprechendes Dekret. In der "Space Academy" sollen zukünftig Fachkräfte für die US-Weltraumbehörde NASA, die private Raumfahrtindustrie und die US-Armee ausgebildet werden. Trump sagte, die Akademie solle die größten Talente des Landes ausbilden.

Seit einigen Jahren haben die USA den Weltraum wieder stärker in den Fokus genommen. Die NASA strebt frühestens 2028 die erste bemannte Mondlandung seit gut 50 Jahren an. Der private SpaceX-Konzern plant darüber hinaus eine Mars-Mission. Die USA liefern sich dabei ein Wettrennen mit China, das vor dem Jahr 2030 Menschen auf den Mond bringen will.

Im April war es der NASA gelungen, mit der Artemis-2-Mission den Mond zu umrunden. Den vier Astronauten der Mission verlieh Trump die höchste zivile Raumfahrtauszeichnung der USA.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.