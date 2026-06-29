Iran-Krieg

US-Präsident Trump schrieb auf der Online-Plattform Truth Social, für morgen sei ein Treffen in der katarischen Hauptstadt Doha geplant. Der Iran habe darum gebeten. Laut dem Weißen Haus werden die amerikanischen Unterhändler Witkoff und Kushner an den Beratungen teilnehmen. Der iranische Vizeaußenminister Gharibabadi hatte zuvor erklärt, für diese Woche seien keine Treffen der technischen Arbeitsgruppen geplant.
Das US-Militär hatte am Wochenende Ziele im Iran attackiert. Teheran reagierte mit Beschuss auf die Golfstaaten Bahrain und Kuwait. Anschließend hatten sich beide Seiten laut US-amerikanischen Medien auf einen Stopp der Kämpfe verständigt.
Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.