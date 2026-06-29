Iran-Krieg
US-Präsident Trump kündigt weiteres Gespräch mit dem Iran an

Nach erneuten gegenseitigen Angriffen zwischen den USA und dem Iran gibt es widersprüchliche Angaben zu weiteren Gesprächen.

    Kazeem Gharibabadi geht durch einen Konferenzsaal.
    Der stellvertretende iranische Außenminister Kazeem Gharibabadi (AFP / FABRICE COFFRINI)
    US-Präsident Trump schrieb auf der Online-Plattform Truth Social, für morgen sei ein Treffen in der katarischen Hauptstadt Doha geplant. Der Iran habe darum gebeten. Laut dem Weißen Haus werden die amerikanischen Unterhändler Witkoff und Kushner an den Beratungen teilnehmen. Der iranische Vizeaußenminister Gharibabadi hatte zuvor erklärt, für diese Woche seien keine Treffen der technischen Arbeitsgruppen geplant.
    Das US-Militär hatte am Wochenende Ziele im Iran attackiert. Teheran reagierte mit Beschuss auf die Golfstaaten Bahrain und Kuwait. Anschließend hatten sich beide Seiten laut US-amerikanischen Medien auf einen Stopp der Kämpfe verständigt.
    Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.