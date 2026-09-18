Washington

Neben den beiden Fernsehsendern CNN und MS NOW, ehemals MSNBC, ist auch die Plattform Politico betroffen. Auf seiner Onlineplattform Truth Social erklärte Trump, das Hausverbot trete umgehend in Kraft. Der US-Präsident unterstellte den genannten Medien, Falschinformationen zu verbreiten. Zugleich drohte Trump weiteren Medien Hausverbote an.
Der US-Präsident wirft ihm unliebsamen Medien immer wieder vor, sogenannte "Fake News" zu verbreiten.
Diese Nachricht wurde am 18.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.