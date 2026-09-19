Washington

Donald Trump verweigert mehreren Medien den Zugang zum Weißen Haus. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Bob Daemmrich)

Neben den beiden Fernsehsendern CNN und MS NOW, ehemals MSNBC, ist auch die Plattform Politico betroffen. Auf seiner Onlineplattform Truth Social erklärte Trump, das Hausverbot trete umgehend in Kraft. Der US-Präsident unterstellte den genannten Medien, Falschinformationen zu verbreiten. Zugleich drohte Trump weiteren Medien Hausverbote an.

CNN erklärte, das von Trump angekündigte Hausverbot sei ein "rechtswidriger Angriff" auf die Pressefreiheit in den USA. Politico kündigte an, seine Rechte "energisch zu verteidigen".

Der US-Präsident wirft ihm unliebsamen Medien immer wieder vor, sogenannte "Fake News" zu verbreiten. Der US-Nachrichtenagentur Associated Press untersagte er im vergangenen Jahr den Zutritt zu einigen Veranstaltungen, nachdem diese sich geweigert hatte, den "Golf von Mexiko" wie von Trump per Dekret angeordnet "Golf von Amerika" zu nennen.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.