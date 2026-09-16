Die israelische Luftwaffe könnte neue Bomben von den USA erhalten. (picture alliance / SIPA / IDF / GPO)

Das Paket umfasst nach Angaben von Regierungsvertretern etwa 40.000 Bomben unterschiedlicher Bauarten. Vor etwa zwei Jahren hatte der damalige US-Präsident Biden die Lieferung solcher Waffen ausgesetzt. Israel hatte unter anderem aus den USA gelieferte Bomben im Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen eingesetzt. Bei Luftangriffen wurden weite Teile des Küstengebiets zerstört. Die Opferzahl wird unterschiedlichen Schätzungen zufolge auf 70.000 bis 100.000 geschätzt.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.