Das US-Kapitol, Sitz von Repräsentantenhaus und Senat in Washington D.C. (picture alliance / dts-Agentur / -)

Neben fast allen Demokraten votierten auch sechs Anghörige der Republikaner dafür. Mit 219 zu 211 Stimmen markiert die Abstimmung eines der ersten Male, dass sich das von Republikanern kontrollierte Repräsentantenhaus dem Präsidenten bei einem zentralen politischen Vorhaben entgegenstellte.

Die Resolution zielt darauf ab, den nationalen Notstand aufzuheben, den Trump zur Einführung der Zölle ausgerufen hatte. Die Bedeutung ist aber eher symbolilsch: Der Senat müsste noch zustimmen - und Trump selbst müsste die Resolution unterschreiben, um sie wirksam werden zu lassen.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.