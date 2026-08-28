Pentagon-Strafe

Die Sanktionen gegen Anthropic wurden aufgehoben. (picture alliance / NurPhoto / Jonathan Raa)

Es handele sich bei den Sanktionen um eine widerrechtliche Repression, so die Richterin. Sie kritisierte, die inhaltsleere Beschwörung der nationalen Sicherheit sei kein Blankoscheck, um Regierungskritiker zu bestrafen.

Das Pentagon hatte Anthropic als Lieferketten-Risiko für die nationale Sicherheit eingestuft. Deshalb konnten US-Behörden dessen KI-Anwendungen nicht mehr nutzen. Auslöser war die Weigerung des Konzerns, seine KI-Modelle zur Massenüberwachung und in autonomen Waffensystemen zum Einsatz kommen zu lassen. US-Präsident Trump hatte die Firma daraufhin als "wokes Unternehmen außer Kontrolle" beschimpft.

Gegen eine weitere Maßnahme des Pentagon gegen Anthropic läuft aktuell noch ein Verfahren vor einem Gericht in Washington.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.