Marschflugkörper Anthem (Archivbild) (Handout / Berlin / Covenant / dpa)

Wie das Unternehmen mitteilte, soll die Produktion des Systems "Anthem" für europäische Kunden im kommenden Jahr beginnen. Im ersten Jahr wolle man etwa 1.000 Stück produzieren und die Zahl später auf 5.000 Stück erhöhen.

Sachsens Wirtschaftsminister Panter bewertete die Pläne positiv. In Leipzig würden neue und hochwertige Arbeitsplätze geschaffen, die industrielle Basis gestärkt und das technologische Know-how ausgebaut. Sorgen in Teilen der Bevölkerung nehme er aber ernst, sagte der SPD-Politiker.

Covenant wurde 2024 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der US-Hauptstadt Washington. Unter den Geldgebern ist auch der Founders Found, bei dem der umstrittene Milliardär Peter Thiel zu den Mitgründern zählt.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.