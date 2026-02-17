Robert Duvall im Jahr 2018. (Evan Agostini / Invision / AP / dp / Evan Agostini)

Dies teilte seine Familie mit. Duvall spielte in zahlreichen berühmten Hollywood-Produktionen mit, so etwa in der Kriegssatire M*A*S*H* sowie in den Filmen der Mafia-Reihe "Der Pate" und im Antikriegsfilm "Apocalypse Now". Im Jahr 1984 wurde er für seine Rolle in "Comeback der Liebe" mit einem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet; außerdem erhielt er vier Golden Globe Awards. Duvall spielte zudem in vielen Theatern unter anderem am Broadway.

