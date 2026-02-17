Hollywood
US-Schaupieler Robert Duvall mit 95 Jahren gestorben

Der US-Schauspieler Robert Duvall ist im Alter von 95 Jahren gestorben.

    Der weitgehend glatzköpfige Duvall blickt ernst in die Kamera. Hinter ihm eine weiße Wand mit den Aufschriften "tiff" und "Paris".
    Robert Duvall im Jahr 2018. (Evan Agostini / Invision / AP / dp / Evan Agostini)
    Dies teilte seine Familie mit. Duvall spielte in zahlreichen berühmten Hollywood-Produktionen mit, so etwa in der Kriegssatire M*A*S*H* sowie in den Filmen der Mafia-Reihe "Der Pate" und im Antikriegsfilm "Apocalypse Now". Im Jahr 1984 wurde er für seine Rolle in "Comeback der Liebe" mit einem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet; außerdem erhielt er vier Golden Globe Awards. Duvall spielte zudem in vielen Theatern unter anderem am Broadway.
    Diese Nachricht wurde am 17.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.