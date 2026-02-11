Krebserkrankung

James van der Beek (picture alliance / Captital Pictures / JM / MPI)

Van der Beek machte vor zwei Jahren seine Darmkrebserkrankung öffentlich. Bekanntheit erlangte der Schauspieler vor allem durch seine Rolle des Dawson Leery in der US-Serie "Dawson's Creek" in den 1990er Jahren. Dort spielte er an der Seite von Michelle Williams, Joshua Jackson und Katie Holmes.

Weitere Rollen hatte er etwa in den Filmen "Varsity Blues" und "The Rules of Attraction". Zudem spielte er in mehreren Episoden der Sitcom "How I Met Your Mother" mit.

