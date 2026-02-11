Bekannt durch "Dawson's Creek"

Der US-Schauspieler James van der Beek ist im Alter von 48 Jahren verstorben. (Archivbild) (picture alliance / Captital Pictures / JM / MPI)

Das teilte seine Familie auf Instagram mit. Van der Beek machte vor zwei Jahren seine Darmkrebserkrankung öffentlich. Bekanntheit erlangte der Schauspieler vor allem durch seine Rolle in der US-Serie "Dawson's Creek" in den 1990er Jahren. Dort spielte er an der Seite von Michelle Williams, Joshua Jackson und Katie Holmes. Weitere Rollen hatte er etwa in den Filmen "Varsity Blues" und "The Rules of Attraction". Zudem spielte er mehreren Episoden der Sitcom "How I Met Your Mother" mit.

