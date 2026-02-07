US-Präsident Trump und Indiens Premier Modi (Archivbild) (picture alliance / Anadolu / Indian Press Information Bureau / Handout)

US-Präsident Trump unterzeichnete ein Dekret, mit dem die Zölle ab dem heutigen Samstag zurückgenommen werden. Trump begründete den Schritt damit, dass Indien Maßnahmen unternommen habe, um den Import von russischem Öl zu beenden. Indien hat den Importstopp noch nicht bestätigt.

Darüber hinaus hatten sich Indien und die USA am Montag bereits auf Eckpunkte eines Handelsabkommens geeinigt. Die USA wollen die US-Zölle für Waren aus Indien von 25 auf 18 Prozent senken. Indien plane im Gegenzug, seine Importzölle für US-Produkte auf null zu senken und verstärkt US-Güter zu kaufen.

