Leichtathletik

Ja'Kobe Tharp hat einen neuen Weltrekord über 110 Meter Hürden aufgestellt. (Archivbild) (picture alliance / Newscom / Image of Sport)

Der 20-Jährige erreichte das Ziel nach 12,75 Sekunden. Damit unterbot Tharp die bisherige Bestmarke seines Landsmanns Aries Merritt aus dem Jahr 2012 um fünf Hundertstelsekunden. Nach dem Rennen sagte er, es sei "kein perfektes Rennen" gewesen und er habe "noch mehr in den Beinen". Das Finale ist für Freitag geplant.

Tharp ist der erste Athlet seit 50 Jahren, der bei den amerikanischen College-Meisterschaften (NCAA) einen Weltrekord aufgestellt hat. Damals holte sich Dwight Stones den Titel im Hochsprung mit der Weltbestleistung von 2,31 m.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.