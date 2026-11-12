Kushner und Witkoff
US-Unterhändler in Moskau eingetroffen - Gespräch mit Putin geplant

Nach ihrer Vermittlungsmission in Abu Dhabi sind die US-Gesandten Witkoff und Kushner in der russischen Hauptstadt Moskau eingetroffen. Das meldete die Nachrichtenagentur Interfax. In Moskau wollen die Unterhändler mit Präsident Putin zusammentreffen und über eine Beendigung des Ukraine-Kriegs sprechen.

    Jared Kushner (l) und Steve Witkoff, Sondergesandter für Friedensmissionen, stehen nebeneinander.
    Jared Kushner (l) und Steve Witkoff (Archivbild) (Jacquelyn Martin/POOL AP/dpa)
    Sie wollen ihn nach eigenen Worten davon überzeugen, dass die europäischen Staaten in Zukunft an Friedensgesprächen teilnehmen sollten. Die EU und auch die NATO müssten "integraler Bestandteil" von Verhandlungen über ein Kriegsende sein, sagte Kushner gestern in Abu Dhabi. Russland hatte sich bislang gegen eine Beteiligung der Europäer gesperrt, zeigte sich zuletzt aber offener und brachte eine neue Sicherheitsordnung für Europa ins Gespräch.
    Witkoff und Kushner wollen anschließend den ukrainischen Präsidenten Selenskyj über ihre Moskau-Reise informieren.
    Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.