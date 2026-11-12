Kushner und Witkoff

Jared Kushner (l) und Steve Witkoff (Archivbild) (Jacquelyn Martin/POOL AP/dpa)

Sie wollen ihn nach eigenen Worten davon überzeugen, dass die europäischen Staaten in Zukunft an Friedensgesprächen teilnehmen sollten. Die EU und auch die NATO müssten "integraler Bestandteil" von Verhandlungen über ein Kriegsende sein, sagte Kushner gestern in Abu Dhabi. Russland hatte sich bislang gegen eine Beteiligung der Europäer gesperrt, zeigte sich zuletzt aber offener und brachte eine neue Sicherheitsordnung für Europa ins Gespräch.

Witkoff und Kushner wollen anschließend den ukrainischen Präsidenten Selenskyj über ihre Moskau-Reise informieren.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.