Die US-Gesandten Witkoff und Kushner sind in Russland eingetroffen. (Kirill Dmitriev, X-account via A)

In Moskau sind Witkoff und Kushner mit Präsident Putin zusammengetroffen und sprechen mit ihm über eine Beendigung des Ukraine-Kriegs. Die Unterhändler wollen ihn nach eigenen Worten davon überzeugen, dass die europäischen Staaten in Zukunft an Friedensgesprächen teilnehmen sollten. Die EU und auch die NATO müssten "integraler Bestandteil" von Verhandlungen über ein Kriegsende sein, sagte Kushner gestern in Abu Dhabi. Russland hatte sich bislang gegen eine Beteiligung der Europäer gesperrt, zeigte sich zuletzt aber offener und brachte eine neue Sicherheitsordnung für Europa ins Gespräch.

Gespräche mit Selenskyj in Dublin

Witkoff und Kushner wollen anschließend in Dublin den ukrainischen Präsidenten Selenskyj über ihre Moskau-Reise informieren. In der irischen Hauptstadt findet der Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft statt und morgen der EU-Gipfel.

In der EU gibt es zur Zeit Streit über die Finanzierung der Ukraine-Hilfe. Bundeskanzler Merz hatte die EU-Staaten aufgefordert, sich an der Schließung einer Milliarden-Lücke zu beteiligen. Indirekt drohte Merz mit einer Blockade in anderen Finanzfragen, falls es kein gemeinsames Bekenntnis zur Ukraine-Hilfe gibt.

Repasi betont Wichtigkeit von Ukraine-Hilfen

Der Vorsitzende der SPD-Gruppe im Europaparlament, Repasi, äußerte im Deutschlandfunk Verständnis für Merz . Die ukrainische Sicherheit hänge massiv von der europäischen Finanzierung ab, nachdem sich die USA weitgehend zurückgezogen hätten. Wenn die Ukraine den Krieg gegen Russland verliere, habe das große Auswirkungen auf die Sicherheitsarchitektur in Europa. Europa müsse finanziell durchhalten bis der Krieg beendet sei, betonte Repasi.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.