US-Vizepräsident Vance (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Jacquelyn Martin)

US-Vizepräsident Vance wird nicht wie zunächst angekündigt in die Schweiz reisen. Dort sollten heute eigentlich die Delegationen beider Länder zusammentreffen. In einer Mitteilung des Weißen Hauses hieß es, die Reise von Vance wurde aus logistischen Gründen abgesagt. Man sei weiter an einem baldigen Start der Gespräche interessiert.

In den USA regt sich weiter Widerstand gegen die in dem Rahmenabkommen vereinbarten Punkte. Mehrere republikanische Senatoren kritisierten, der Iran würde gestärkt, die Vereinigten Staaten geschwächt. In dem von Washington und Teheran unterzeichneten Papier wurden eine Beendigung der Kampfhandlungen und die Öffnung der Straße von Hormus vereinbart. Beide Seiten verwiesen aber darauf, dass es sich nur um eine vorläufige Erklärung handele.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.