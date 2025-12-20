In internationalen Gewässern

US-Heimatschutzministerin Kristi Noem. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Alex Brandon)

Das teilte Heimatschutzministerin Noem mit und bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Mit Hilfe des Militärs sei ein Tanker unter Kontrolle gebracht worden, der venezolanisches Öl an Bord habe. Der Einsatz erfolgte wenige Tage, nachdem Präsident Trump eine Blockade sämtlicher Tanker mit Öl aus Venezuela angekündigt hatte. Viele Schiffe warten inzwischen im venezolanischen Seegebiet, um eine Beschlagnahmung zu vermeiden, sobald sie in internationale Gewässer einfahren. Bereits am 10. Dezember hatten US-Behörden einen Öltanker in der Region beschlagnahmt.

Trump behauptet, Venezuela habe den USA Vermögen gestohlen. Er bezieht sich damit auf die Zeit Anfang der 2000er Jahre. Damals hatte das südamerikanische Land Ölfelder verstaatlicht - wovon auch amerikanische Unternehmen betroffen waren. Venezuelas Staatschef Maduro hält Trump vor, einen Regimewechsel in seinem Land erzwingen zu wollen. Trump hatte Maduros Regierung bereits mehrfach als Terrororganisation bezeichnet und sie des Drogenhandels bezichtigt.

