Die iranische Insel Kharg (AFP / -)

Das zuständige Regionalkommando Centcom teilte mit, man habe damit auf einen Angriff der iranischen Revolutionsgarden mit ballistischen Raketen auf zwei amerikanische Kriegsschiffe reagiert, die in den Gewässern patrouillierten. Diese hätten den Geschossen ausweichen können. Zuvor hatte der Iran von einem US-Angriff auf einen seiner Tanker nahe der wichtigen Ölexport-Insel Kharg berichtet.

Die Insel liegt etwa 30 Kilometer von der Küste entfernt im Norden des Persischen Golfs. Das dortige Öl-Terminal ist der wichtigste Umschlagplatz für iranische Rohölexporte.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.