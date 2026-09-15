Rüstung
USA bestätigen erstmals Stationierung von Waffen im Weltall

Die USA haben erstmals bestätigt, dass sie Waffen im Weltraum stationiert haben. US-Medien berichten über eine entsprechende Äußerung von Luftwaffen-Staatssekretär Meink, die als Warnung an China und Russland gedeutet wird. Meink ist der oberste zivile Chef der 2019 gegründeten US Space Force, der US-Weltraumstreitkräfte.

    Ein mit Satelliten gefüllter Himmel über Alberta, Kanada.
    Ein mit Satelliten gefüllter Himmel über Alberta, Kanada (Symbolbild). (IMAGO / StockTrek Images (Symbolbild))
    Details zu den Waffen oder dem Zeitpunkt ihrer Stationierung wurden nicht genannt. In der "Washington Post" heißt es unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten Regierungsvertreter, das US-Militär habe die Fähigkeit, feindliche Satelliten zu zerstören, sollten diese US-Truppen oder US-Satelliten ins Visier nehmen. 
    China rief die USA auf, die - Zitat - Vorbereitungen "für einen Krieg im Weltraum" zu stoppen. Auch Russland forderte eine Entmilitarisierung des Erdorbits.
    Diese Nachricht wurde am 15.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.