Rüstung

USA bestätigen erstmals Stationierung von Waffen im Weltall

Die USA haben erstmals bestätigt, dass sie Waffen im Weltraum stationiert haben. US-Medien berichten über eine entsprechende Äußerung von Luftwaffen-Staatssekretär Meink, die als Warnung an China und Russland gedeutet wird. Meink ist der oberste zivile Chef der 2019 gegründeten US Space Force, der US-Weltraumstreitkräfte.