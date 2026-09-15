Details zu den Waffen oder dem Zeitpunkt ihrer Stationierung wurden nicht genannt. In der Washington Post heißt es unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten Regierungsvertreter, das US-Militär habe die Fähigkeit, feindliche Satelliten zu zerstören, sollten diese US-Truppen oder US-Satelliten ins Visier nehmen.
China rief die USA auf, die - Zitat - Vorbereitungen "für einen Krieg im Weltraum" zu stoppen. Auch Russland forderte eine Entmilitarisierung des Erdorbits.
Diese Nachricht wurde am 15.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.