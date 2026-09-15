Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Details zu den Waffen oder dem Zeitpunkt ihrer Stationierung wurden nicht genannt. In der Washington Post heißt es unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten Regierungsvertreter, das US-Militär habe die Fähigkeit, feindliche Satelliten zu zerstören, sollten diese US-Truppen oder US-Satelliten ins Visier nehmen.

China rief die USA auf, die - Zitat - Vorbereitungen "für einen Krieg im Weltraum" zu stoppen. Auch Russland forderte eine Entmilitarisierung des Erdorbits.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.