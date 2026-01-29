Der amerikanische UNO-Botschafter Waltz bekräftigte im Sicherheitsrat in New York, dass ein weiterer Abzug israelischer Truppen an die Entwaffnung der Hamas-Miliz geknüpft sei. Die Demilitarisierung umfasse auch die Zerstörung militärischer Infrastruktur wie Tunnelanlagen sowie ein international finanziertes Rückkaufprogramm für Waffen. Im vergangenen November war der von US-Präsident Trump initiierte sogenannte Friedensrat mit der Umsetzung beauftragt worden. Das Mandat läuft bis Ende 2027.
Vertreter der Palästinenser-Miliz erklärten, ihnen lägen bisher keine konkreten Vorschläge für eine Entwaffnung vor. Die Hamas kontrolliert nach der im Oktober vereinbarten Feuerpause noch immer knapp die Hälfte des Gazastreifens.
Diese Nachricht wurde am 29.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.