Der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Mike Waltz (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Jose Luis Magana)

⁠Der amerikanische UNO-Botschafter ‌Waltz bekräftigte im Sicherheitsrat in New York, dass ein weiterer Abzug israelischer Truppen an die Entwaffnung der Hamas-Miliz geknüpft sei. Die Demilitarisierung umfasse auch die Zerstörung militärischer Infrastruktur wie Tunnelanlagen sowie ein international finanziertes Rückkaufprogramm für Waffen. Im vergangenen November war der von US-Präsident Trump initiierte sogenannte Friedensrat mit der Umsetzung beauftragt worden. Das Mandat läuft bis Ende 2027.

Vertreter der Palästinenser-Miliz erklärten, ihnen lägen bisher keine konkreten Vorschläge für eine Entwaffnung vor. Die Hamas kontrolliert nach ​der im Oktober vereinbarten Feuerpause noch immer knapp die Hälfte des Gazastreifens.

