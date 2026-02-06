Kuba
USA erhöhen humanitäre Hilfe auf neun Millionen Dollar - Kubas Vize-Außenminister Fernandez de Cossio nennt es heuchlerisch

Die USA stocken ihre humanitäre Hilfe für Kuba auf.

    Der stellvertretende kubanische Außenminister Carlos Fernandez de Cossio (AFP / YAMIL LAGE)
    Das Außenministerium in Washington ⁠kündigte Hilfsgüter im Umfang von weiteren sechs Millionen Dollar an. Der US-Beauftragte Lewin sagte, damit belaufe sich die Unterstützung seit Hurrikan Melissa im Oktober auf neun Millionen Dollar. Der kubanische Vize-Außenminister Fernandez de Cossio ​nannte es heuchlerisch, drakonische Zwangsmaßnahmen anzuwenden, und dann Suppe und Konserven für einige wenige anzubieten.
    US-Präsident Trump hatte nach der Militäraktion gegen Venezuela erklärt, dass Kuba kein Öl mehr von dort erhalten werde. Mexiko bemüht sich laut einem Reuters-Bericht in Gesprächen mit der US-Regierung darum, Öllieferungen als humanitäre Hilfe deklarieren zu können. Damit sollen amerikanische Strafzölle vermieden werden.
    Der kubanische Staatschef Diaz-Canel erklärte sich im Staatsfernsehen zu einem Dialog mit Washington bereit. Dieser müsse jedoch ohne Druck oder Vorbedingungen stattfinden.
