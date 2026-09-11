25 Jahre danach

Vor 25 Jahren: Die Terroranschläge vom 11. September 2001 (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Randy Taylor)

Die zentrale Gedenkfeier findet am New Yorker Mahnmal statt, wo früher die Zwillingstürme des World Trade Centers standen. Bei der Zeremonie werden alle noch lebenden früheren US-Präsidenten erwartet. Angehörige sollen die Namen der fast 3.000 Todesopfer verlesen.

Erstmals soll in diesem Jahr auch der Opfer gedacht werden, die an den Langzeitfolgen der Anschläge gestorben sind. Nach dem Einsturz der 400 Meter hohen Türme und den anschließenden Bränden befanden sich noch über Wochen hinweg Schadstoffe in der Luft.

Am 11. September 2001 hatten Islamisten des Terrornetzwerks Al-Qaida Passagierflugzeuge gekapert und sie in das World Trade Center und das Pentagon gesteuert. Die Anschläge führten zu jahrelangen Kriegen in Afghanistan und im Irak, die die USA mit der Bekämpfung von Terrorismus begründeten.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.