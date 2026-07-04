Unabhängigkeitstag

Besucher in Washington vor der Absperrung zum Weißen Haus. (AP Photo / J. Scott Applewhite )

An dem ohnehin traditionsreichen Feiertag gibt es dieses Jahr besonders große Veranstaltungen. In Washington findet eine Parade statt. Für den Abend wurde ein Rekordfeuerwerk angekündigt. Begleitet werden die Feierlichkeiten von heißen Temperaturen von teils über 40 Grad.

US-Präsident Trump hielt am Vorabend des Unabhängigkeitstages eine Rede am Mount Rushmore im Bundesstaat South Dakota. Er rief dazu auf, Freiheiten im Sinne der Gründungsvater zu verteidigen. Er nutzte die Rede auch für verbale Angriffe auf die oppositionellen Demokraten und auf Einwanderer.

Am 4. Juli 1776 hatten sich 13 nordamerikanische Kolonien von Großbritannien gelöst und die Vereinigten Staaten von Amerika gegründet.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.