Das Hauptgebäude der Vereinten Nationen in New York. (picture alliance / dts-Agentur)

Dies gab das US-Außenministerium in Washington bekannt. Das Geld soll demnach dem Kinderhilfswerk Unicef und dem UNO-Welternährungsprogramm zugute kommen.

Erst vor einem Monat hatten die USA eine Zuwendung an die UNO in Höhe von 1,8 Milliarden Dollar angekündigt. Insgesamt sind die US-Zuwendungen seit dem zweiten Amtsantritt von Präsident Trump aber deutlich gesunken. Zudem schuldet Washington den finanziell stark unter Druck stehenden Vereinten Nationen weiterhin Milliarden an Mitgliedsbeiträgen.

Trump ist ein Kritiker der UNO, die er für ineffektiv bei der Friedenssicherung und zu bürokratisch hält. Die USA haben sich deshalb auch aus vielen UNO-Organisationen zurückgezogen.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.