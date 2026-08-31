US-Finanzminister Scott Bessent (Magnus Lejhall/TT News Agency/AP/dpa)

Demnach wurde die Insel Larak in der Straße von Hormus beschossen. Ziel seien Raketenabschussstellungen gewesen. Nach Angaben aus dem Iran wurden mehrere Kämpfer und Zivilisten getötet oder verletzt. Die Revolutionsgarden kündigten Vergeltung an. Zudem will die Regierung der Vereinigten Staaten ihr Vorgehen gegen Finanzgeschäfte mit dem Iran verschärfen und noch in dieser Woche eine weitere Bank mit Sanktionen belegen. Wie Finanzminister Bessent in Washington erklärte, soll damit der wirtschaftliche Druck auf die Islamische Republik erhöht werden.

Bei dem bevorstehenden Treffen der G20-Finanzminister im Bundesstaat North Carolina will der Republikaner eigenen Angaben zufolge weitere Länder dazu bewegen, ihre finanziellen Beziehungen zum Iran ebenfalls abzubrechen. Andernfalls drohten Vergeltungsmaßnahmen der USA, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.